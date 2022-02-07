Врач объяснил, как правильно составить свой рацион при COVID-19

Кандидат медицинских наук, врач Сергей Чудаков рассказал РИА Новости, какие продукты мешают скорейшему выздоровлению при заражении штаммом коронавируса «омикрон».

В первую очередь, по мнению специалиста, стоит отказаться от фастфуда и сладкого – конфет и пирожных. Эксперт также сообщил, что свежевыжатые соки не всегда полезны. При этом заболевании лучше использовать овощные или фруктовые смузи. Кроме того, по мнению Чудакова, жареное мясо стоит заменить на вареное или тушеное.

Специалист отметил пользу кисло-сладких фруктов, овощей, зелени, ягод. Он назвал их антивосполительными продуктами. Также в рацион, по мнению специалиста, можно добавить куркуму, которая обладает противовоспалительным эффектом. Но от популярной специи лучше отказаться при гастрите или остром воспалении кишечника. (фото pixabay.com, katjasv)