Врач назвала ягоду от депрессии

Клубника не только ароматно пахнет и сладкая на вкус, но эта ягода подходит для профилактики депрессии. Такое мнение в беседе с «Агентством городских новостей «Москва» высказала врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Залетова.

Клубника содержит биологически активные соединения, которые положительно влияют на нервную систему и служат для профилактики ряда заболеваний. В ягоде есть антоцианами (подкласс флавоноидов), которые способны защищать клетки от повреждения. По словам врача, они эффективны против хронических заболеваний, депрессии, болезни Альцгеймера, онкологии, болезней сердца.

В клубнике содержится витамин C и фолиевая кислота.

«Клубника является одним из самых богатых природных источников фолиевой кислоты и проявляет чрезвычайно высокую антиоксидантную активность. В ряде исследований показано положительное влияние потребления клубники на чувствительность к инсулину. Также она содержит тиамин, рибофлавин, ниацин, витамины В6, А, Е и К», - рассказала Залетова.

Ранее Роспотребнадзор дал несколько советов по выбору вкусной клубники. (фото unsplash.com, Tetiana Bykovets)