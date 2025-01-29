Врач назвала вредный для пожилых напиток – его считают полезным

Эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина выразила мнение, что молоко может быть вредным напитком для пожилых людей. В интервью NEWS.ru она пояснила, что с возрастом у человека снижается уровень фермента лактазы, который необходим для нормального переваривания молока.

По словам врача, выработка лактазы значительно уменьшается у людей старше 60 лет. Это приводит к тому, что молочный сахар, или лактоза, не расщепляется должным образом.

В результате он становится пищей для патогенной микрофлоры в толстом кишечнике, что может привести к развитию процессов брожения или гниения. Это, в свою очередь, нарушает нормальную работу пищеварительной системы и может вызвать дискомфорт. // фото: pixabay.com