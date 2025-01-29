29 января 2025, 18:13
Врач назвала вредный для пожилых напиток – его считают полезным
Молоко может быть вредным для пожилых людей, утверждает эндокринолог
Эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина выразила мнение, что молоко может быть вредным напитком для пожилых людей. В интервью NEWS.ru она пояснила, что с возрастом у человека снижается уровень фермента лактазы, который необходим для нормального переваривания молока.
По словам врача, выработка лактазы значительно уменьшается у людей старше 60 лет. Это приводит к тому, что молочный сахар, или лактоза, не расщепляется должным образом.
В результате он становится пищей для патогенной микрофлоры в толстом кишечнике, что может привести к развитию процессов брожения или гниения. Это, в свою очередь, нарушает нормальную работу пищеварительной системы и может вызвать дискомфорт. // фото: pixabay.com