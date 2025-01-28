Онколог дал важные рекомендации мужчинам после 50 лет

Магомед Сулиманов, врач-онколог, посоветовал мужчинам старше 50 лет регулярно проходить несколько анализов для раннего выявления рака простаты. В интервью с «Известиями» он подчеркнул, какие необходимы в первую очередь.

В частности, рекомендуется сдавать анализы на свободный и общий простатспецифический антиген (ПСА) хотя бы раз в год. Также, по его словам, важно пройти трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) простаты и определять индекс здоровья простаты (PHI).

Доктор объяснил, что эти анализы помогают выявить рак простаты на ранней стадии, поскольку это заболевание, являющееся самым распространенным онкологическим заболеванием мочеполовой системы у мужчин, на первых этапах часто не имеет выраженных симптомов. Поэтому регулярные скрининги критически важны для своевременной диагностики и лечения. // фото: pixabay.com