Врач назвала способ сделать лапшу быстрого приготовления полезной

Лапша быстрого приготовления не всегда вредна. Ее можно сделать более полезной за счет ряда добавок рассказала News.ru диетолог Наталья Круглова.

В частности, блюдо лучше обогатить овощами, зеленью и отварным мясом – куриным или индейки.

Доктор отметила, что лапша сама по себе не вредна, просто в ней нет витаминов и иных полезных веществ. Однако даже лапшой с добавлением овощей или мяса злоупотреблять все же не стоит. // фото: Jcomp/ freepik.com