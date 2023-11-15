Россиянам подсказали правила ухода за волосами в холода

Перепады температур негативно влияют на внешний вид волос. О правилах по уходу за шевелюрой в период холодов в беседе с «Газета.ru» рассказал стилист Павел Охапкин.

Волосы могут электризоваться. Минусовая температура на улице, отопление в машине – это пересушивает волосы. Чтобы этого не допустить, эксперт советует носить головной убор. Также нужно регулярно стричь кончики волос, не выходить на улицу сразу после сушки феном. Он порекомендовал использовать питательные средства для поврежденных волос.

«Липидные комплексы в их составе отлично заполнят чешуйчатый слой, защитят волосы от пагубного воздействия окружающей среды. В результате волосы станут гладкими, блестящими и более податливыми к укладке»,

- уверен стилист.

Для ухода за кожей головы он посоветовал использовать себорегулирующие шампуни и сыворотки. // фото Element5 Digital/ unsplash.com