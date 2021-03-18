Врач назвала помогающие выспаться продукты

Врач-диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как употребление пищи вечером может улучшить сон. Советы специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на журнал Tatler.

Как отметила эксперт, переедать перед сном не стоит. Особенно это касается высококалорийной и жирной пищи. Алкоголь, кофе, чай также нежелательны. С другой стороны, натощак отправляться спать тоже не нужно. Врач советует утолить голод нежирным йогуртом, молоком или фруктами.

Диетолог утверждает, что люди быстрее засыпают и дольше спят после употребления пищи, содержащей триптофан - в частности, молока, индейки, курицы, рыбы, яиц, бобов, арахиса или сыра. Чтобы привести в порядок циркадные ритмы, улучшить качество сна и быть бодрее после пробуждения, нужна еда с мелатонином - например, яйца, рыба или орехи. Также для того, чтобы высыпаться, полезна пища с селеном. Это вещество есть в мясе, морепродуктах, молочных продуктах, орехах и злаках.

Салли Ши-По Поон советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам. Фото healthyhabits.care