Остров в Шотландии продают по цене гаража или однокомнатной квартиры

Остров Эйлин-эн-Фейд в Шотландии продают. У тех, кто мечтал когда-нибудь обзавестись собственным островом, появился такой шанс.

Олений остров, как его еще иногда называют, продают по средней цене гаража в перспективном лондонском районе Баттерси, пишет МК со ссылкой на Daily Mail.

За недвижимость просят 80 тысяч фунтов стерлингов, это около восьми миллионов рублей. За такие деньги можно купить однокомнатную квартиру в Москве. Площадь острова 4,5 гектара. Расположен он на озере Лох-Мойдарт. Торги состоятся 26 марта.

Место, судя по всему, уединенное. Ближайший город находится в 72 километрах. Остров Эйлин-эн-Фейд был в собственности шотландского клана Рэнальда. Риелторы, организовавшие продажу, считают, что это редкая возможность приобрести собственный частный остров в Шотландии. (фото asninfo.ru)