Врач назвала доступный способ справиться с проблемами с кожей

Диетолог Анастасия Тимощенко назвала действенный способ справиться с прыщами. По ее словам, принести пользу при лечении акне и угревой сыпи может временное соблюдение вегетарианской диеты, пишет Life.

Как отметила врач, употребление овощей и фруктов помогает бороться с высыпаниями на лице. Эти продукты содержат антиоксиданты, поддерживающие защитную функцию эпидермиса. При вегетарианстве состояние кожи может улучшиться также из-за того, что человек станет потреблять меньше сахара, рафинированных жиров и продуктов из переработанного мяса.

Тимощенко при этом предупредила, что отказ от пищи животного происхождения не должен длиться более шести месяцев. Более длительное вегетарианство может привести к дефициту необходимых веществ и, как следствие, к ухудшению внешнего вида и защитных свойств кожи. // Фото: unsplash.com