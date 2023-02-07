Врач назвал тяжелую болезнь, к которой может приводить герпес

Иммунолог Андрей Продеус заявил о том, что герпес повышает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом он рассказал в эфире программы «Жить здорово», слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил врач, носителями вируса, вызывающего герпес, являются 97% населения планеты. Однако обычно болезнь протекает бессимптомно и проявляется в виде высыпаний на губах или на других участках тела на фоне ослабленного иммунитета. Полностью излечиться от этого заболевания нельзя, подчеркнул Продеус.

Врач призвал тех, кто регулярно сталкивается с герпесом, контролировать его с помощью лекарств. «Чем старше человек становится, тем более важен этот контроль. Почему? Потому что показано: чем чаще активируется герпес с возрастом, тем быстрее наступает болезнь Альцгеймера», - предупредил иммунолог. // Фото: unsplash.com