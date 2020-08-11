Врач назвал способ избежать второй волны коронавируса в России

Использование россиянами индивидуальных средств защиты органов дыхания поможет предотвратить вторую волну коронавируса в стране. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, его слова приводит ТАСС.

Специалист напомнил, что инфекция передается при тесном контакте. К тому же, есть люди, имеющие врожденный клеточный иммунитет к Covid-19. Если масочный режим будет соблюдаться «как положено, а не разгильдяйски, как сейчас», то второй волны не будет, отметил Тимаков.

Врач также призвал не путать вторую волну коронавируса с сезонными вспышками ОРВИ и гриппа. Он заявил, что коронавирусом не заразятся только те, кто не контактировал с носителями, а полноценно соблюдал самоизоляцию.

Помимо этого эксперт добавил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса пока не начинается.

Напомним, сегодня Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от Covid-19. Она произведена в нашей стране.