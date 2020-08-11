Некоторые детские выплаты в России могут быть увеличены

В России в 2021 году могут увеличить пособие на детей в возрасте от трех до семи лет для малоимущих семей. Такие варианты изучает министерство труда, сообщают «Известия».

В данный момент пособие на детей этого возраста составляет половину от детского прожиточного минимума. В среднем по стране это примерно 5,5 тысячи рублей. В Минтруда считают, что зачастую этого недостаточно, чтобы вывести семью из-за черты бедности. Поэтому в министерстве и изучают возможность дифференциации размеров пособия.

Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Как именно власти планируют повышать пособие, в Минтруда не рассказали.