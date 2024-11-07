Врач назвал снижающий риск болезней сердца продукт

Российский врач Сергей Агапкин назвал фисташки продуктом, снижающим риск развития болезней сердца. Слова ведущего программы «О самом главном» приводит «Лента.ру».

В ходе эфира гостья программы высказала мнение, что фисташки помогают в профилактике болезней сердечно-сосудистой системы. Агапкин согласился с этим.

«Это действительно доказанный факт, наряду с другими орехами, фисташки правда положительно влияют на состояние сосудов», - заявил медик. // Фото: unsplash.com / Marcelo Leal