07 ноября 2024, 21:23
Россия

Врач назвал снижающий риск болезней сердца продукт

Россиянам посоветовали есть фисташки для защиты сердечно-сосудистой системы

Российский врач Сергей Агапкин назвал фисташки продуктом, снижающим риск развития болезней сердца. Слова ведущего программы «О самом главном» приводит «Лента.ру».

В ходе эфира гостья программы высказала мнение, что фисташки помогают в профилактике болезней сердечно-сосудистой системы. Агапкин согласился с этим.

«Это действительно доказанный факт, наряду с другими орехами, фисташки правда положительно влияют на состояние сосудов», - заявил медик. // Фото: unsplash.com / Marcelo Leal

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Метки: 
сердце
фисташки
здоровье
сергей агапкин
продукт