Путин предупредил россиян о сложных годах

Предстоящие годы могут стать в мире более сложными, чем последние прошедшие. Об этом заявил Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Слова президента приводит РИА Новости.

«Если оглянуться на 20 лет назад, оценить масштаб изменений, а затем спроецировать изменения на предстоящие годы, то можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным», - сказал глава российского государства.

Напомним, ранее стало известно, что 84% граждан Финляндии не верят в улучшение отношений с Россией в ближайшие десять лет. // Фото: kremlin.ru