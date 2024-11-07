Знаменитого российского певца лишили водительских прав

Российский музыкант и актер Гарик Сукачев был лишен водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

По данным источника, Сукачев был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 12.26 КоАП. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на полтора года.

Певец попытался оспорить это решение в суде вышестоящей инстанции, но не достиг успеха. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch