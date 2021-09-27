Врач назвал неожиданный продукт, помогающий бороться с вирусами

Йод необходим щитовидной железе для бесперебойной работы иммунитета. Диетолог Римма Мойсенко рассказала о продукте, который может помочь в борьбе с вирусами благодаря высокому содержанию йода, слова специалиста передает радио Sputnik.

По словам врача, большое количество йода содержится в морской капусте. Этот продукт подходит для любого приема пищи, также его можно есть как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясному блюду.

«Если мы будем ее употреблять в небольшом количестве каждый день или в большем количестве, но через день, то это будет большой плюс для нашего иммунитета. Это сделает наш организм более устойчивым при сопротивлении недугам», - заявила Мойсенко.

Она добавила, что полезнее всего - ферментированная морская капуста, также ее можно потреблять в сушеном виде.

«В нашей стране есть как минимум 56 зон, где определяется дефицит йода в воде. (...) Йод очень важен для идеальной работы щитовидной железы, которая отвечает за наше настроение, работоспособность, возможность получить правильный иммунный ответ», - объяснила врач.

Также диетолог напомнила, что осенью иммунная система неустойчива, поэтому в это время года организм особенно нуждается в поддержке витаминами и микроэлементами. Фото pixabay.com/Bru-nO