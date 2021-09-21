Врач дала совет, как быстро и безопасно привести в норму давление

При пониженном давлении часто советуют пить кофе. Это вполне приемлемый вариант решения проблемы, если у человека отсутствует индивидуальная непереносимость этого напитка. О том, как привести в норму давление более простым и безопасным способом, рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева, сообщает «Вечерняя Москва».

«Давление можно поднять не только с помощью кофе, но и в целом количеством жидкости. Чем больше крови в организме, тем выше давление. Можно выпить кофе, но, помимо давления, он еще и пульс поднимет, даст возбудимость. Не всем это подходит. Поэтому можно просто объемом жидкости поднять давление — залпом выпить два стакана воды»,

— такую рекомендацию дает врач.

В случае, если давление, наоборот, повышено, нужны мочегонные средства, говорит Юлия Маршинцева. Можно применять различные травяные сборы. Например, выпить крепкий настой брусники в небольшом количестве, буквально 50 мл, уточнила кардиолог. При повышении давления также необходимо полежать минимум 15 минут. // Фото: vsedavlenie.ru