Впервые в России выявлены более 200 тысяч заболевших Covid-19 за сутки

За последние сутки в России выявлены рекордные 203 949 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 722 человека. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 18 541 новый зараженный, в Санкт-Петербурге - 22 070, в Архангельской области - 3591, в Ленинградской области - 2293, в Вологодской области - 2245, в Мурманской области - 1353.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 13 731 794 раза. Скончались 338 813 человек.

Напомним, в Карелии 10 февраля Covid-19 выявлен у 1086 человек. Фото pixabay.com/geralt