Впервые в Петрозаводске с оркестром прозвучит гавайская укулеле

3 февраля в Карельской филармонии пройдет концерт Марии Будариной (6+)

Балалайка — не только символ русской культуры, но и инструмент, способный удивлять. 3 февраля на сцене Карельской филармонии будет звучать балалайка, какой вы её ещё не слышали!

Гостья вечера – Мария Бударина (Москва), выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, молодая и яркая исполнительница, которая превращает традиционное звучание балалайки в нечто новое. Джаз, рок, классика — для её инструмента не существует границ, Марии доступен любой жанр. Она сотрудничает с самыми именитыми коллективами, записывает музыку к кино, сериалам, выступает с сольными концертами в городах России и за рубежом. К слову, впервые в Петрозаводске с оркестром будет звучать солирующая гавайская гитара укулеле, на которой играет Мария.

Хотите услышать, как звучит будущее русской музыки, почувствовать, как старинный инструмент раскрывает современную душу? Добро пожаловать 3 февраля в Карельскую филармонию на концерт «Балалайка XXI века»!

Исполнители: Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий; солистка – лауреат международных конкурсов Мария Бударина (балалайка, укулеле).

Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

На правах рекламы. ГАУ РК "Карельская Госфилармония", ИНН 1001040248