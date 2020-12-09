Впервые в Петрозаводске пройдет шубный фестиваль

С 10 по 20 декабря в ТЦ «Кей» пройдет большой шубный фестиваль. Будет представлен действительно огромный выбор шуб фабрик г. Пятигорска из норки, мутона, каракуля, песца, куницы.

Размерный ряд от 38 до 62 размера.

Возможно выгодно обменять старую шубу на новую. Организаторы обещают скидки на все представленные изделия. ПетроГарантия продукции - 2 года. Так же действует честная рассрочка без переплат.

Не упустите возможность подарить себе тепло, комфорт и хорошее настроение.

Делайте правильные и выгодные покупки.

г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, 25, ТЦ Кей, цокольный этаж.

Тел. 8-800-505-1-424.

На правах рекламы.