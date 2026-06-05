Возьми кредит в Уралсибе и выиграй автомобиль или iPhone

Банк приглашает к участию в акции с шикарными призами, срок действия предложения до 31 августа

Банк УРАЛСИБ с 1 июля по 31 августа проводит акцию с крутыми призами!* Любой клиент, взявший кредит наличными в Уралсибе, получает шанс выиграть главный приз акции – автомобиль GEELY COOLRAY или один из десяти основных призов – смартфон Apple iPhone 14.

Для участия в акции нужно всего лишь взять кредит наличными на любую сумму в Уралсибе в период с 1 июля по 31 августа 2023 года включительно, и погашать его без просрочек и досрочного возврата до окончания периода проведения акции – до 30 ноября 2023 года.

Победители акции будут определены случайным образом не позднее 15 октября 2023 года, а все призы вручены победителям – до 30 ноября 2023 года включительно.

Более подробно узнать об условиях акции, организаторе, условиях предоставления кредитов наличными, а также оставить заявку на кредит можно на сайте Банка Уралсиб.

*Один участник Акции может выиграть только один Приз/Главный приз. Организатор/Банк Уралсиб не выдает победителю денежный эквивалент Главного приза или Приза.

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