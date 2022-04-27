Воспитателем года в Карелии стала Дарья Савицкая из Петрозаводска

В конкурсе «Воспитатель года» победила Дарья Савицкая из Петрозаводска. Она работает в детском саду № 11 «Буратино», сообщили в Минобразования Карелии.

Дарья Савицкая - воспитатель старшей группы № 6 «Ручеек», ее подопечные – дети с тяжелыми нарушениями речи.

В текущем году за звание лучшего воспитателя боролись 11 педагогов дошкольного образования из различных районов, это не только воспитатели, но и музыкальные работники.

Второе место получила музыкальный руководитель детского сада «Ауринко» в Костомукше Кристина Прах. На третьем - воспитатель петрозаводского детского сада «Теремок» Ирина Малолетникова.

Завоевавшая первое место Дарья Савицкая представит республику в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2022» в Ярославле. // Фото: Минобразования РК