Просроченные продукты нашли в магазинах федеральной сети в Карелии

Во время проверки магазинов «Лента» в Петрозаводске сотрудники Россельхознадзора обнаружили нарушения. В ведомстве сообщили, что нашли просроченные продукты в двух торговых точках.

Так, в «Ленте» на Ленинградской улице продавали творожные сырки, у которых уже истек срок годности. Также на прилавке была рыба, которая хранилась с нарушением условий. На упаковке не значились срок годности и дата производства. на складе нашли лосося без указания даты выработки, срока годности и условий хранения.

В магазине на проспекте Комсомольском продавали путассу без маркировки и просроченный сыр.

Виновных должностных лиц, а также юридическое лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Продукты сняли с продажи и списали. // Фото: makamuki0/ pixabay.com