Дефекты трассы Заозерье – Пиньгуба заставят устранить подрядчика

Комиссия в Карелии начала осматривать региональные трассы, на которые действует гарантия ремонтировавшего их подрядчика. В Минтрансе РК заверили, что все дефекты потребуют устранить.

Напомним, ранее водители жаловались, что сделанная в прошлом году за сотни миллионов дорога Заозерье – Пиньгуба уже разрушается, на полотне образовались глубокие трещины. То же самое происходит и на ряде других региональных трасс.

Список замечаний по первой дороге уже составляют, рассказали в Минтрансе Карелии.

- Как только позволит погода, потребуем устранить дефекты асфальтобетонного покрытия,

- сообщили в ведомстве.

Чиновники обещали провести осмотры всех 237 объектов ремонта, реконструкции и строительства, по которым есть гарантийные обязательства.

О проблемных участках жителей призвали сообщать в Управление автомобильных дорог Карелии по телефону +7(8142) 59-99-89 или высылать фото на disp@upravtodor-rk.ru. // Фото: Минтранс Карелии