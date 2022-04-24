Отремонтированная за сотни миллионов в прошлом году дорога разрушается

Участок автодороги Заозерье – Пиньгуба, который только в прошлом году отремонтировали по программе БКД, приходит в негодность. Фотографии состояния этой трассы разместили водители в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

На снимках видно, что дорожное покрытие в разных местах пошло довольно глубокими трещинами.

В комментариях автомобилисты пишут, что то же самое можно наблюдать на дороге Озеро Лососинское – Гурвич. Там образовались провалы и трещины, хотя асфальт положили в прошлом году.

- Вы виноваты, потому что ездите на машинах по асфальту. Для вас все, а вы!!!!

– горько иронизирует один из пользователей.

Ирония заключается еще и в том, что в прошлом году Минтранс РК победно отчитывался о ремонте этого участка дороги. В ведомстве заверяли, что ведущая в Пиньгубу из Заозерья трасса стала «особо прочной».

Подрядчик использовал при ремонте специальную смесь асфальтобетона, которая может выдержать повышенные нагрузки и температурные перепады.

Тот же подрядчик будет ремонтировать еще и другие дороги в Карелии. Контракт с ним заключили на два года. Стоимость работ - более 707 миллионов рублей. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ ВКонтакте