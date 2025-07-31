31 июля 2025, 17:36
Воспитанница спортивной школы выиграла на Первенстве России
Девушка показала себя в прыжках в высоту
Фото: спортивная школа олимпийского резерва №3
Воспитанница спортивной школы №3 г. Петрозаводска поучаствовала в первенстве России в Чебоксарах. Девушка одержала победу, сообщила пресс-служба спортшколы в своей группе.
Первенство проходило среди юниоров до 23 лет. Анжелика Васильева показала высокий результат в прыжках в высоту - 186 сантиметров.
В группе поздравили девушку и ее тренеров Зноевых Сергея и Ольгу. © «Петрозаводск говорит»