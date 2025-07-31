Воспитанница спортивной школы выиграла на Первенстве России

Воспитанница спортивной школы №3 г. Петрозаводска поучаствовала в первенстве России в Чебоксарах. Девушка одержала победу, сообщила пресс-служба спортшколы в своей группе.

Первенство проходило среди юниоров до 23 лет. Анжелика Васильева показала высокий результат в прыжках в высоту - 186 сантиметров.

В группе поздравили девушку и ее тренеров Зноевых Сергея и Ольгу. © «Петрозаводск говорит»