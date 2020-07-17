17 июля 2020, 08:35
Восемь человек госпитализированы за сутки с пневмонией в Карелии
С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 64 пациентов
За последние сутки в Карелии госпитализированы еще 8 человек с пнебольничной пневмонией. Летальных исходов не зафиксировано, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Всего с начала апреля в больницы доставлены 903 человека с этим диагнозом. Скончались 64 пациента.
В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус.