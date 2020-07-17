17 июля 2020, 08:35
Общество

Восемь человек госпитализированы за сутки с пневмонией в Карелии

С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 64 пациентов

За последние сутки в Карелии госпитализированы еще 8 человек с пнебольничной пневмонией. Летальных исходов не зафиксировано, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Всего с начала апреля в больницы доставлены 903 человека с этим диагнозом. Скончались 64 пациента.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус.

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Метки: 
пневмония
коронавирус
пандемия
госпитализация
новости Карелии
оперативный штаб