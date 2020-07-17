Восемь человек госпитализированы за сутки с пневмонией в Карелии

За последние сутки в Карелии госпитализированы еще 8 человек с пнебольничной пневмонией. Летальных исходов не зафиксировано, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Всего с начала апреля в больницы доставлены 903 человека с этим диагнозом. Скончались 64 пациента.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус.