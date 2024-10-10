Вора в законе Леху Семипалатинского нашли мертвым в колонии Карелии

Криминального авторитета Айткали Маймушева, более известного в криминальных кругах как вор в законе Леха Семипалатинский, нашли мертвым в исправительной колонии Карелии. Об этом сообщил РЕН ТВ осведомленный источник.

Тело 66-летнего Маймушева было обнаружено в колонии строгого режима №1 в поселке Надвоицы утром 9 октября.

- Предварительная версия указывает на самоубийство,

- отметил источник.

Другие детали происшествия пока не разглашаются.

Маймушев был приговорен к девятилетнему сроку лишения свободы в июле 2023 года. Его признали виновным по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном приобретении наркотических веществ.

Следствием было установлено, что Маймушев с 1997 года занимал высший статус в криминальной среде как вор в законе Леха Семипалатинский. В январе 2023 года его задержали в столичном баре с метадоном. // фото: прокуратура Москвы/Telegram