10 октября 2024, 11:51
Детсад, больница и церковь остались без воды в Петрозаводске
Коммунальщики устраняют аварии на сетях в столице Карелии
Утром 10 октября в Петрозаводске снова отключали водоснабжение. Об этом информирует ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, без воды остался детский сад «Снежинка» на улице Сыктывкарской. Также ресурса нет в республиканском противотуберкулезном диспансере и в двух домах на улице Соломенской, а также в церкви на улице Трудовых резервов.
Причиной случившегося стали повреждения на сетях. Коммунальщики работают над их устранением. // Фото «Петрозаводск говорит»