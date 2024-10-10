Детсад, больница и церковь остались без воды в Петрозаводске

Утром 10 октября в Петрозаводске снова отключали водоснабжение. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, без воды остался детский сад «Снежинка» на улице Сыктывкарской. Также ресурса нет в республиканском противотуберкулезном диспансере и в двух домах на улице Соломенской, а также в церкви на улице Трудовых резервов.

Причиной случившегося стали повреждения на сетях. Коммунальщики работают над их устранением. // Фото «Петрозаводск говорит»