10 октября 2024, 11:50
Пенсионерка перевернулась на легковушке около Костомукши и пострадала
Автоледи проходила поворот, не справилась с управлением и попала в ДТП
Утром 9 октября пенсионерка получила травмы в аварии около Костомукши. Это случилось на 178-м километре трассы А-137, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Водитель «Лады Калины» проходила поворот и потеряла управление, это было примерно в 08:50. Легковушка вылетела в кювет и опрокинулась.
С места аварии госпитализировали с травмами 62-летнюю водителя. Обстоятельства инцидента выясняют полицейские. //фото: Госавтоинспекция Карелии