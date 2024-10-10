Пенсионерка перевернулась на легковушке около Костомукши и пострадала

Утром 9 октября пенсионерка получила травмы в аварии около Костомукши. Это случилось на 178-м километре трассы А-137, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Водитель «Лады Калины» проходила поворот и потеряла управление, это было примерно в 08:50. Легковушка вылетела в кювет и опрокинулась.

С места аварии госпитализировали с травмами 62-летнюю водителя. Обстоятельства инцидента выясняют полицейские. //фото: Госавтоинспекция Карелии