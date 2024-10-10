Петрозаводчанка вернулась домой и обнаружила там постороннюю женщину

В полицию Петрозаводска обратилась 24-летняя горожанка. Она рассказала, что вернулась домой с работы и обнаружила в квартире незнакомку, которая собиралась украсть ее имущество, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что 44-летнюю женщину пригласил в гости муж потерпевшей. Они вместе выпивали, а затем хозяин жилища уснул. Воспользовавшись моментом, гостья собрала ювелирные украшения хозяйки, а также взяла продуктов. Но уйти она не успела.

По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы. Что стало с мужем после случившегося, в полиции не уточнили. // Фото «Петрозаводск говорит»