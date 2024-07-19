Вор остановил работу предприятия в Карелии

В полицию Костомукши поступил сигнал от работников одного из предприятий. Они рассказали, что из технического помещения пропал медный кабель. Из-за этого предприятие оказалось обесточено, его работа на время остановилась. Ущерб составил 43 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 57-летний ранее судимый местный житель. Он признался в краже почти 30 метров кабеля. Мужчина рассказал, что сдал его в пункт приема металла и выручил 2000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант обещал возместить ущерб. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson