Водитель в Петрозаводске поставил под угрозу жизнь ребенка

В ходе профилактического мероприятия «Право на безопасность» автоинспекторы в Петрозаводске выявили нарушение. Водителя наказали, сообщили в Госавтоинспекции.

Внимание в ходе рейда уделяли автомобилям, в салоне которых перевозили детей.

- Инспекторы ДПС проверяли не только наличие удерживающего устройства в транспортном средстве, но и правильность его крепления, а также соответствие возрастным особенностям ребенка,

– подчеркнули полицейские.

Один из водителей перевозил девятилетнего ребенка на заднем сиденье без использования ремня безопасности. На автомобилиста составили постановление об административном правонарушении, которое карается штрафом в сумме трех тысяч рублей. // фото: Госавтоинспекция Петрозаводска