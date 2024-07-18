18 июля 2024, 21:43
Водитель в Петрозаводске поставил под угрозу жизнь ребенка
Автомобилисту выписали штраф за нарушение правил перевозки детей
В ходе профилактического мероприятия «Право на безопасность» автоинспекторы в Петрозаводске выявили нарушение. Водителя наказали, сообщили в Госавтоинспекции.
Внимание в ходе рейда уделяли автомобилям, в салоне которых перевозили детей.
- Инспекторы ДПС проверяли не только наличие удерживающего устройства в транспортном средстве, но и правильность его крепления, а также соответствие возрастным особенностям ребенка,
– подчеркнули полицейские.
Один из водителей перевозил девятилетнего ребенка на заднем сиденье без использования ремня безопасности. На автомобилиста составили постановление об административном правонарушении, которое карается штрафом в сумме трех тысяч рублей. // фото: Госавтоинспекция Петрозаводска