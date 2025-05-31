Волонтеры провели субботник на площадке фестиваля «Воздух Карелии»

Сегодня волонтеры фестиваля «Воздух Карелии» (0+) провели субботник: очистили от мусора поляну, обочину дороги, подготовили площадку под палаточный городок. Если бы фестиваль там проводился ежегодно, мусора бы не было - таково единодушное мнение участников субботника.

"Провели солнечный субботник на площадке. За 10 лет без "Воздуха Карелии" там появилось много мусора. Всё убрали заботливыми ручками волонтёров юбилейного фестиваля. Подготовили территорию палаточного городка. Ждём наших замечательных зрителей! До скорой встречи!",

- отметил продюсер фестиваля Максим Мазуровский.

Участники 2025: АлисА, Ария, Чиж и Со, Три Дня Дождя, Niletto, Нейромонах Феофан, Горшенев, ПилОт, Северный Флот (лучшее и хиты "Короля и Шута"), Trubetskoy, Игорь Растеряев, Ундервуд, Гудтаймс, Джанго, План Ломоносова, Слот, 7Б, Йорш, Бригадный Подряд, Биртман, Jane Air, Чёрный Вторник (официальный трибьют "Сектор Газа"), RammProject, Nagart, Ангел НеБес, Разные Люди, Виктор, Лампасы, Кирпичи, Виталий Дубинин, Тролль Гнет Ель, Наконечный, ДМЦ | Дороги Меняют Цвет, Включай Микрофон!, Скворцы Степанова, Helvegen, Лабов'Sky Jam (официальный трибьют "Гражданской Обороны"), НЭП, Tattooin, Lori! Lori!, Площадь Восстания, Кантеле, Плеяды, Тёрн, Юникум, Скайрокеры, Готов к дождю, СиЯть, Levada, Шекsпир, Белые Медведи, Плотность, ПриЛичные Люди, Музыкальный Рубеж, Переучёт, Форт и многие другие (всего более 70 артистов). Специальный гость: ансамбль им. Александрова.

Фестиваль проводится при поддержке Главы Карелии Артура Парфенчикова, Президентского фонда культурных инициатив и компании Politek. © «Петрозаводск говорит»