Волонтеры просят помочь в поисках пропавшего на озере пенсионера

Добровольцы попросили помощи у всех неравнодушных в поисках Виктора Алексеевича Юрка. Волонтеры отправятся прочесывать местность 14 октября, пишут в группе отряда «Длинный берег» ВКонтакте.

По их сведениям, 76-летний мужчина исчез 7 октября. Он на лодке вышел в Сямозеро и не вернулся домой. В последний раз пенсионера видели около деревни Чуйнаволок.

Участники отряда планируют отправиться на поиски утром 14 октября, им понадобится помощь. // фото: «Длинный берег»/ВКонтакте