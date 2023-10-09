О погоне за пьяным подростком на Ford рассказали автоинспекторы

Вечером 7 октября на улицах Петрозаводска заметили нарушителя на Ford. Он не остановился по требованию автоинспекторов, поэтому началась погоня, сообщили в ГИБДД.

Водитель пытался уехать, но врезался в опору дорожного знака на пересечении Октябрьского проспекта и Ленинградской улицы. После этого он выбежал из салона и попытался скрыться, но его вскоре нашли и задержали.

Оказалось, у 17-летнего водителя нет прав, к тому же он нетрезв. В отношении нарушителя составили пять административных протоколов. // фото: Госавтоинспекция Петрозаводска