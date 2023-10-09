Автомобиль в Петрозаводске врезался в ограждение на повороте

Днем 9 октября водитель легковушки врезался в дорожное ограждение. Видео ДТП опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Судя по кадрам, авария произошла буквально на пустом месте – автомобилист прочему-то не вписался в поворот. Это было в 14:24 на пересечении улиц Сыктывкарской и Пархоменко.

Легковушка задела стоявший у светофора автомобиль. Очевидцы засняли последствия аварии, на месте работали сотрудники Госавтоинспекции. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте