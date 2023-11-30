Волна минирований накрыла Петрозаводск

Сообщения о «минировании» вновь стали поступать в учебные заведения столицы Карелии.

Сегодня уроки были сорваны в гимназии №17 и Петровском дворце на Красной, об этом сообщили в группе «Подслушано в Птз». Учащихся эвакуировали, работала полиция.

Днем ранее неизвестные «минировали» школу №38. Также проводилась эвакуация.

Ранее тревожные сообщения поступали в мэрию, поликлинику и другие учебные заведения. // фото freepik.com