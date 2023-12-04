04 декабря 2023, 19:33
Волки стали частыми гостями в поселке Матросы
Владельцев собак призывают держать питомцев в вольерах или за забором
Волки стали часто наведываться в пряжинский поселок Матросы.
По сообщению поселковой администрации, в Пряжинском районе выкладывают привады, чтобы отвести хищников от населенных пунктов. Активно охотиться обещают после того, как ляжет снег.
В минприроды Карелии советуют владельцам домашних животных держать их в вольерах и на огороженном участке. О случах выхода хищников в населенные пункты просят сообщать охотинспектору по Пряжинскому району по номеру: +79317029427.
Ранее жители Крошнозера сообщали, что стали очень часто видеть волков неподалеку от своих домов. 30 ноября охотники убили волка в Пряжинском районе. // фото unsplash.com/ Chris Ensminger