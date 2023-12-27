Военнослужащий из Карелии погиб на СВО

Еще один военнослужащий из Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине. Это Роман Медников, сообщили в группе администрации Олонецкого района ВКонтакте.

- Совет и администрация Олонецкого района скорбит вместе с семьей павшего и выражает родным и близким Романа Васильевича искренние соболезнования,

- сказано в публикации.

Еще при жизни военный был удостоен высокой воинской награды, он получил медаль «За отвагу».

Прощание с погибшим состоится 28 декабря в Видлице. Вынос тела – в 9:30 (ул. Набережная, д.71). Отпевание пройдет в 10:00 в церкви. Прощание на кладбище – в 11.30. // фото: администрация Олонецкого района, freepik.com