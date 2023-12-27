Житель Карелии хотел получить 14 млн рублей и лишился 4 млн

Аферисты два раза обманули 55-летнего жителя Петрозаводска. Ему звонили и представлялись сотрудниками банка, налоговой и следователями, сообщает МВД Карелии.

Они утверждали, что купленные им ранее биологически активные добавки оказались некачественными, из-за чего было возбуждено и направлено в суд дело в отношении производителя. Поэтому петрозаводчанин может взыскать компенсацию.

Сначала мошенники попросили оплатить оформление медицинской справки, подтверждающей его диагноз. Вскоре мужчине сообщили, что дело выиграно, а ему полагается компенсация в размере 14 млн рублей.

Чтобы ее получить, надо заплатить налог, доставку из Москвы и прочие взносы. Потерпевшего убедили перевести около 1,9 млн рублей. Потом его снова попросили отправить деньги, только тогда горожанин раскусил обман.

Через три дня мужчина снова заявил в полицию о мошенничестве. По его словам, весной этого года он познакомился в интернете с девушкой, которая представилась финансовым аналитиком. Собеседница объяснила, как зарабатывать на бирже, после чего мужчина переводил деньги в криптовалюту через неустановленных лиц.

Однако оказалось, что потерпевший переводил сбережения на чужие счета. По предварительным данным, мужчина потерял около 2 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в крупном размере. // фото: freepik.com