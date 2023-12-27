Подрядчик в Карелии присвоил выделенные на поставку щебенки деньги

За растрату в Медвежьегорском районе будут судить бывшего замдиректора муниципального предприятия. Следователи выяснили, что 55-летний мужчина в 2021 году получил деньги за невыполненные работы.

Он договорился сотрудником районной администрации, который мог подписывать финансовые документы, и получил оплату за не предоставленные услуги, а именно поставку щебеночно-песочной смеси.

Она была необходима для обустройства проезда к источнику воды на станции Пергуба Медвежьегорского района. Следователи установили, что обвиняемый незаконно получил более 42 тысяч рублей.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года. // фото: «Петрозаводск говорит»