Военнослужащим из Карелии доставили помощь от жителей республики

Землякам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, доставили очередную партию предметов первой необходимости.

Машина с грузом проехала по всей линии фронта. Первой точкой назначения стала Курская область. Затем посылки передали бойцам из Карелии, выполняющим боевые задачи в Белгородской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Грузовик преодолел около шести тысяч километров, побывав в десяти различных точках выгрузки. Посылки от жителей Карелии получили военнослужащие из инженерно-саперных подразделений, штурмовики и танкисты, медики и бойцы противовоздушной обороны, операторы БПЛА.

Бойцам доставили в том числе инверторный генератор, который передал Артур Парфенчиков. Также на фронт привезли уникальную маскировочную сеть «Кикимора». Её вяжут из натуральных материалов – джутовой нити, мешковины, лыка и хлопковой ткани. Технологию изготовления придумали в марте 2023 года волонтеры из Костомукши. Особенность этой сети в том, что она имитирует сухую траву и подходит под любую местность и может использоваться весь год за исключением трех летних месяцев. Зимой позиции бойцов укрывают изнаночной, белой стороной сети. Также «Кикимора» защищает от приборов ночного видения и тепловизоров.

– Идею подсказали ребята родом из Херсона, Запорожья. Основной природный ландшафт здесь – это высохшая, жухлая трава, и обычная зеленая сеть не оптимальна, – рассказывает волонтер Елена. – Наша «Кикимора» теперь – самая популярная сеть на фронте от Курска до Херсона.

Бойцы тепло благодарили Правительство республики и земляков за поддержку и весточку из родной Карелии.

Фото: Правительство РК