Финскому публицисту и общественнику вручили паспорт РФ в Карелии

Финский общественный деятель Йохан Бекман получил российский паспорт, о чем сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

— Йохана и Россию связывают долгие дружеские отношения. С 2009 года он активно занимается защитой прав россиян в странах Европы,

— отметила Волк.

Напомним, что 21 октября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Бекману российского гражданства. Сотрудники миграционного управления МВД по Республике Карелия вручили ему российский паспорт 8 ноября. // фото: скриншот видео