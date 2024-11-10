10 ноября 2024, 15:52
Финскому публицисту и общественнику вручили паспорт РФ в Карелии
Финн Йохан Бекман официально стал гражданином России
Финский общественный деятель Йохан Бекман получил российский паспорт, о чем сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
— Йохана и Россию связывают долгие дружеские отношения. С 2009 года он активно занимается защитой прав россиян в странах Европы,
— отметила Волк.
Напомним, что 21 октября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Бекману российского гражданства. Сотрудники миграционного управления МВД по Республике Карелия вручили ему российский паспорт 8 ноября. // фото: скриншот видео