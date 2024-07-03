Военнослужащих в Карелии кормили фальсифицированным продуктами

Фальсифицированные продукты поставляли в Карелию для минобороны РФ, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Предприятие, оказывающее услуги по организации питания военнослужащих и иных лиц, относящихся к структуре оборонного ведомства, оштрафовали.

В управлении пояснили, что нарушение требований к качеству продуктов было установлено по результатам исследования проб молочной и мясной продукции. Их взяли во время проверки в апреле по 10 адресам на территории восьми воинских частей, госпиталя и училища. В итоге у более чем половины проб были выявлены несоответствия по показателям, свидетельствующим о фальсификации.

Например, в сгущенке из Брянской области нашли растительные жиры и сорбиновую кислоту. Установить исходное сырье продукта не удалось из-за запутанных схем со множеством предприятий и многократной переработки продукта.

В сливочном масле из Московской области и молоке из Краснодарского края также были обнаружены растительные жиры, происхождение сырья определить также оказалось невозможно. В колбасе из Санкт-Петербурга нашли ДНК индейки и курицы, хотя в составе они не были заявлены.

Специалисты проверили накладные и установили, что предприятие закупало сливочное масло и колбасу в полтора-два раза ниже себестоимости и в три раза ниже средних розничных цен.

Россельхознадзор сообщил о результатах проверки получателям продукции, поставщику, в ФСБ и военную прокуратуру. Фальсифицированную продукцию изъяли. Предприятию выдали представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. // фото freepik.com