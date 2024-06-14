Водка, коньяк и бренди подорожают в России

С 1 июля минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут.

Согласно приказу минфина РФ, пол-литра водки в розничной продаже будет стоить не менее 299 рублей (сейчас 281), бренди подорожает с 375 до 403, коньяк – с 517 до 556 рублей, ром будет стоить не менее 403.

Также вырастут минимальные отпускные и оптовые цены у производителей. Например, отпускная цена на водку – с 229 до 246 рублей, а оптовая – с 238 до 256, отпускная на коньяк – с 397 до 427, оптовая – с 419 до 450 рублей.

Приказ минфина будет действовать до 31 декабря 2026 года.