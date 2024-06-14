Молодой мужчина оказался в реанимации после укуса змеи

В Ленинградской области 30-летний мужчина оказался в реанимации после того, как его укусила змея на рабочем месте. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, инцидент произошел 13 июня в Волхове. Молодой человек самостоятельно сумел добраться до медиков. Он рассказал, что его укусила змея на территории предприятия, где он работает. После этого мужчину поместили в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.

За жизнь пациента борются врачи. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. // Фото: unsplash.com / Mat Napo