Водителям Петрозаводска напомнили о запрете остановки у набережной

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали водителям, как не испортить себе летний вечер. В ведомстве напомнили о запрете остановки транспорта в популярном месте прогулок.

Пресс-служба ГАИ отметила, что с 21.00 до 6.00 на Неглинской аллее (слева по ходу движения) и на Онежской набережной на участке от улицы Еремеева до проспекта Ленина запрещена остановка транспорта.

Регулярно там проходят рейды и постоянно выявляются нарушители. Их транспортные средства направляются на специализированную стоянку. Сами автомобилисты получают штраф в размере 1500 рублей. // Фото ГАИ