Водителя на неисправном автобусе поймали на маршруте в Петрозаводске

Инспекторы ДПС в Петрозаводске пресекли три нарушения ПДД водителями маршрутного транспорта. Рейд «Безопасный автобус» прошел 21 марта, во вторник.

- Два водителя не пристегнули ремень безопасности, один - управлял транспортным средством с техническими неисправностями,

- сказано в сообщении.

В отношении шоферов составили административные протоколы и провели с ними беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Рейды будут проводить и дальше. // фото: ГИБДД Петрозаводска