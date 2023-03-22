22 марта 2023, 16:02
Водителя на неисправном автобусе поймали на маршруте в Петрозаводске
Профилактическую акцию «Безопасный автобус» провели в карельской столице
Инспекторы ДПС в Петрозаводске пресекли три нарушения ПДД водителями маршрутного транспорта. Рейд «Безопасный автобус» прошел 21 марта, во вторник.
- Два водителя не пристегнули ремень безопасности, один - управлял транспортным средством с техническими неисправностями,
- сказано в сообщении.
В отношении шоферов составили административные протоколы и провели с ними беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Рейды будут проводить и дальше. // фото: ГИБДД Петрозаводска