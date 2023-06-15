Водителей будут массово останавливать в пятницу в Петрозаводске

В пятницу, 16 июня, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Автомобилистов ждут сплошные проверки. Инспекторы будут искать пьяных водителей, решивших сесть за руль.

В ведомстве отметили, что за пять месяцев года в Петрозаводске произошло семь аварий с участием нетрезвых автомобилистов, в которых погибли четыре человека.

Горожан просят сообщать о нарушителях по телефонам дежурной группы Госавтоинспекции: 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска